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أخبار البلد

الاطباء: نظام التكليف الجديد لا نعلم عنه شيئا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور محمد عد الحميد، امين الصندوق للنقابة العامة للاطباء، ان نظام التكليف الجديد الصادر من وزارة الصحة،لا نعلم عنه شيئا مضيفا ان كل المعلومات الموجوده مجرد كلام أو تسريبات غير رسمية وفيديو لايف من أحد العاملين فى الوزارة.

واكد امين الصندوق، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النظام غير مفهوم وسيغير شكل الصحة فى الوزارة بشكل جذرى.

وتساءل عبد الحميد، عن ما مصير الوحدات الصحية أللى رغم توزيع الدفعة كلها عليها سابقا كان يوجد وحدات كثيرة ليس بها اطباء، و النظام الجديد ثلث الدفعة وسيتوزع على الوحدات.

واضاف امين الصندوق، ان هل الزمالة تستوعب ٨٠٠٠ طبيب فى النظام الجديد وهى فى السابق تأخذ ٢٠٠٠ علي الاكثر، و هل يوجد مستشفيات كافية لذلك، بالاضافه الي وجود عدد مدربين كاف لذلك، وماذا عن تسجل الماجستير أو الدبلومة.

واستنكر عبد الحميد، عمل نظام يخص الأطباء دون رأى نقابتهم الممثل الوحيد لهم، وذلك غير تساؤلات كثيرة مبعوتة فى خطاب النقابة لوزارة الصحة.

واستنكرت النقابة العامة للأطباء، في بيان، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه.

واعلنت النقابة أطباء مصر، أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.

وأشارت النقابة إلى أن من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.

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