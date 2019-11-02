وزيرة السياحة لـ سيدات الإسكواش : فوز عظيم فى مكان تاريخي

نشرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، صورة تهنئة لسيدات مصر للاسكواش بعد حصد الألقاب فى بطولة العالم ، عبر التواصل الاجتماعى تويتر .



وغردت الدكتورة رانيا المشاط ، على الصورة قائلة: فوز تاريخى فى مكان تاريخي وحظيت الصورة بإعجاب الكثير من المتابعين .



يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.



