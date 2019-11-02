وزيرة السياحة لـ سيدات الإسكواش : فوز عظيم فى مكان تاريخي

نشرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، صورة تهنئة لسيدات مصر للاسكواش بعد حصد الألقاب فى بطولة العالم ، عبر التواصل الاجتماعى تويتر .
وغردت الدكتورة رانيا المشاط ، على الصورة قائلة: فوز تاريخى فى مكان تاريخي وحظيت الصورة بإعجاب الكثير من المتابعين .
يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
وغردت الدكتورة رانيا المشاط ، على الصورة قائلة: فوز تاريخى فى مكان تاريخي وحظيت الصورة بإعجاب الكثير من المتابعين .
يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.