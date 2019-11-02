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رياضة

الدوري الإنجليزي .. أوباميانج يتقدم لأرسنال على ولفرهامبتون

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:50 م
أوباميانج مهاجم ارسنال
أوباميانج مهاجم ارسنال
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ارسنال وولفرهامبتون ، بتقدم الجانرز بهدف مقابل لا شيء ، في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 21 ، بعد تمريرة رائعة من الفرنسي ألكسندر لاكازيت ، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي نفس الجولة تقدم شيفيلد بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره بيرنلي ، ونيوكاسل على ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين ، بينما سيطر االتعادل السلبي على مباراة فريقي نوريتش وبرايتون.
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