أبرز 4 نصائح مميتة يتداولها سائقو السيارات

يلجأ الكثير من سائقي السيارات للاستماع لنصائح الملاك الآخرين، في التعامل مع سيارتهم وصيانتها الدورية، من غير التحري عن صلاحية تلك النصائح والتعرف على حقيقة كفاءتها في معالجة كافة المشاكل.



في هذا الصدد نقدم لكم في التقرير التالي أبرز النصائح الخاطئة الأكثر تداولا بين مالكي السيارات.



-وجود عدد ثابت من الكيلومترات لتغيير زيت المحرك، والتي تعد أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، نظرا لعدم ثبات تلك الأرقام، لاختلاف أنواع الزيوت وكفاءتها.



-يلجأ الكثير من السائقين لإغلاق مكيف الهواء داخل السيارة وفتح النوافذ علي الطرق السريعة، اعتقادا منهم بتوفير الوقود، والذي يعد أمرا خاطئا للغاية.



وأشار الخبراء، إلي أن غلق النوافذ يساهم في تقليل قوة الاندفاع الخاصة بالسيارة ما يساهم في توفير الوقود بشكل أكبر.



-يتبع الكثيرون عادات خاطئة خلال غسيل السيارة بـ "منظفات الصحون"، والتي تتسبب في تآكل طلاء السيارة بشكل أسرع على المدى البعيد، فضلا عن إطفائها لمعان الطلاء.



-يعمل زيت الفرامل "الباكم" علي حفظ كفاءة الفرامل دون وجود أي أخطاء، ولكن يهمل البعض زيت الفرامل "الباكم"، غير مهتمين بمستوى ارتفاع ذلك الزيت.



-يجب علي السائقين مراجعة ضغط الهواء الخاص بالاطارات بشكل مستمر وعدم إهمالها كما ينصح البعض، خاصة قبل الرحلات الطويلة والسفر، حفاظا على سلامة الركاب وتوفيرا للوقود.