كيف أبر أمي بعد وفاتها .. نصائح يستحب القيام بها لتنال الثواب



كيف أبر أمي بعد وفاتها



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي ﷺ أوصانا أن نبر الوالدين حتى بعد انتقالهما.



وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «كيف يبر الشخص أمه التي فقدها وارتحلت إلى دار الحق؟»، أنه من البر للأم وهي في دار الحق بعد موتها قد يقوم الإنسان بشراء سرير في مستشفى من المستشفيات في الجمهورية، ويوقف هذا العمل بأجره على أمه، وقد يوقف بعض المال نفقة على سرير في مستشفى من المستشفيات التي تعالج المرضى بنية الوقف والأجر لأمه؛ فهذا من أنواع البر بالأم بعد مماتها، وكل هذا لو بحثنا عنه لوجدناه مشروعا في المحجة البيضاء سنة النبي ﷺ.



وتابع: ونجد أن النبي ﷺ بر أمه بزيارته لقبرها بعد وفاتها، وبره للسيدة خديجة وإن كانت زوجته إلا أنه علل قبل ذلك عندما سئل فقال "رزقني الله منها الولد".



قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن وجود الأم على قيد الحياة رحمة لأبنائها فهي مصدر الرحمة وفضل كبير من الله على هذه الأسرة التي يوجد فيها الأم لأن الجنة تحت قدميها، وعلى الأبناء أن يبروا بها ويوفروا لها كل سبل الراحة وطاعتها إذا أرادوا أن تمتد هذه الرحمة حتى بعد وفاتها.وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ردا على اسئلة المتابعين: "وبر الأم يكون أيضا بعد وفاتها بأن تزورها في قبرها، فهي تشعر بكل من يذهب إليها وتأنس به فهي ترى والزائر لا يراها فتسعد بذلك".وأوضح مستشار المفتي أن الدعاء للوالدين من أعظم وسائل البر بهما وكذلك إخراج الصدقات، وقراءة القرآن ووهب ثوابه لهما، وزيارة أهل الوالدين وكل من كان يحبهما ويحبونه من الجيران والأصدقاء.