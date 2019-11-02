ريحت.. كيف تفاعل سكان نيويورك مع قرار ترامب تغيير مقر إقامته؟

في قرار أعلنه على تويتر كعادته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينقل مقر إقامته الدائمة إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعد المعاملة السيئة التى تلقاها فى مدينته الأم نيويورك حيث كان يقيم في شقته الفاخرة في "برج ترامب".





وكتب ترامب على تويتر قائلا: "أنا وعائلتى سنجعل بالم بيتش، فلوريدا، مقر إقامتنا الدائمة"، وتابع "أعتز بنيويورك وبأهالى نيويورك، وسأبقى كذلك دائمًا، لكن مع الأسف رغم أنى أدفع ملايين الدولارات بشكل ضرائب للمدينة والولاية وضرائب محلية كل عام، عوملت بشكل سيئ جدًا من جانب المسؤولين السياسيين للمدينة والولاية".





وأضاف: "هناك قلة عوملوا بشكل أسوأ"، وأوضح في تغريدة أخرى "أكره اضطرارى لاتخاذ هذا القرار، لكنه فى النهاية سيكون الأفضل لجميع الأشخاص المعنيين".





وردا على ذلك، رحب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو وحاكمها أندرو كومو بهذا القرار مؤكدين "هذا يريحنا"، ما أدى إلى جدل مرير مع الرئيس على تويتر.





وقال حاكم نيويورك إن ترامب يتحدث "كما لو أنه يدفع كل الضرائب المترتبة عليه"، ملمحا بذلك إلى شبهات تتعلق بتهرب ضريبي من قبل ترامب الذي يرفض نشر بياناته المالية، ما دفع النائب العام لمانهاتن إلى فتح تحقيق مطالبا ترامب بتسليمه بياناته الضريبية عن 8 سنوات، ومن غير المستبعد أن يفضي ذلك إلى اتهامه يوما ما.





ورد ترامب في تغريدة قائلا: إن رئيس البلدية وحاكم نيويورك يسمحان بان "تصبح المدينة قذرة وخطرة من جديد"، مدينا سياستهما التي "تدفع بكثيرين إلى مغادرة نيويورك العزيزة".





أما سكان المدينة فكانوا مرحبين بقرار ترامب، حيث يقول جو البالغ 34 عاما الذي يعمل مهندسا ورفض ذكر اسم عائلته "لا أريد أن يعود. سيسبب الكثير من المتاعب والمزيد من اختناقات السير".





أما الطبيب يوفو أدو البالغ 38 عاما والمولود في نيويورك، فكان أكثر اعتدالا، قائلا إن ترامب "فعل الكثير من أجل المدينة فضلا عن أعماله الخيرية"، مضيفا "لكنه اتخذ أيضا قرارات خلافية وهذا ليس أمرا جيدا لمدينة تضم هذا القدر من التنوع السكاني"، موضحا أنه "إذا عاد وأراد أن يفرض مُثله من جديد، فلا أعتقد أننا سنقبل بأفكاره".





فيما يرى سام ابرامز استاذ العلوم السياسية في جامعة ساره لورنس قرب نيويورك أن قرار ترامب يبدو مصادقة على كرهه لمدينة مثل دائما "الروح القاسية للأعمال فيها" مع كل تجاوزاتها.





وذكرت شبكة "ان بي سي" أن ترامب لم يمض في البرج الذي يحمل اسمه سوى 20 يوما منذ توليه الرئاسة مطلع 2016، مقابل 99 يوما في مارا لاجو.



