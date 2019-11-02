Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد: 500 مليون جنيه محفظة مستهدفة بنهاية العام

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:59 م
رئيس التمويل العقاري
رئيس التمويل العقاري في حوار مع صدي البلد
Advertisements
محمد يحيى
كشف أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، عن استهداف المصرف الوصول بمحفظة القطاع لنصف مليار جنيه مع نهاية العام الجاري وهى قيمة تكفى تمويل 5000 عميل.

أكد " محمد" خلال حوار مع "صدي البلد" يتم نشره لاحقا ، أن جملة محفظة التمويل العقاري بالمصرف ارتفعت إلي 390 مليون جنيه حاليا بإجمالي 3400 عميل مستفيد علي مستوي 60 فرعا للمصرف بكافة أنحاء الجمهورية.

أضاف رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن هناك تعاونا وثيقا مع صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ بلغت محفظة المشروعات المشتركة مع الجانبين نحو 250 مليون جنيه حاليا.

أشار " محمد" إلي أن المصرف المتحد يعد أكثر البنوك تيسيرا في اجراءات الحصول علي التمويل المقدم للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد وصندوق التمويل العقاري ومدينة نصر للإسكان

التمويل العقاري المحرك الهام والرئيسي للنشاط العقاري بالسوق المصري

تعرف على تفاصيل أحدث بروتوكول لتوفير سكن كريم للمواطنين

الرقابة المالية: تيسير وإتاحة بدائل من التمويل غير التقليدي أمام شرائح مختلفة من المواطنين للحد من البطالة

بنك القاهرة: 7 مليارات جنيه محفظة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بنهاية 2019

مي عبد الحميد لـ صدى البلد: بنك الشركة المصرفية يدعم التمويل العقاري بـ 250 مليون جنيه

ترشيحاتنا

من صديق إلى عدو.. من هو جوهر محمد الذي أحرج رئيس وزراء إثيوبيا؟

فنانون في ورطة بسبب أبنائهم.. آخرهم أحمد الفيشاوي

دروجبا يعلنها: محمد صلاح وماني لن يفوزا بالكرة الذهبية

جريمة غامضة هزت السعودية.. جثث محترقة جنوب جدة..تفاصيل

النائب العام: إحالة كمساري قطار طنطا للجنايات بتهمة جرح أفضى إلى الموت

عاجل.. 120 مصابا من متظاهري البصرة بسبب الغاز المسيل للدموع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع.. زوجة ماجد المصري فى جلسة تصوير جديدة: الصمت حياة

بـ كب شفاف.. إطلالة دولى شاهين تعرضها للانتقاد في الهالوين

بـ بنطلون أحمر.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة