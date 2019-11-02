رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد: 500 مليون جنيه محفظة مستهدفة بنهاية العام

كشف أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، عن استهداف المصرف الوصول بمحفظة القطاع لنصف مليار جنيه مع نهاية العام الجاري وهى قيمة تكفى تمويل 5000 عميل.



أكد " محمد" خلال حوار مع "صدي البلد" يتم نشره لاحقا ، أن جملة محفظة التمويل العقاري بالمصرف ارتفعت إلي 390 مليون جنيه حاليا بإجمالي 3400 عميل مستفيد علي مستوي 60 فرعا للمصرف بكافة أنحاء الجمهورية.



أضاف رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن هناك تعاونا وثيقا مع صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ بلغت محفظة المشروعات المشتركة مع الجانبين نحو 250 مليون جنيه حاليا.



أشار " محمد" إلي أن المصرف المتحد يعد أكثر البنوك تيسيرا في اجراءات الحصول علي التمويل المقدم للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.



