مختار: إيوان طورت 2 مليون متر مربع فى 9 سنوات

أكد المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتنمية العمرانية، أن التصميمات الداخلية الذكية للوحدات تساهم فى توفير المساحات وعدم هدر أى جزء منها وتحقيق أفضل استفادة ممكنة.



وأضاف خلال كلمته قبل قليل بمؤتمر "Design show" ، أن الشركة متواجدة بالسوق العقارى قبل نحو 9 سنوات ، طورت خلالها نحو 2 مليون متر مربع بمشروعاتها المختلفة، وكانت خلال الفترات الماضية تتواجد أكثر فى غرب القاهرة، لكن لدينا حاليا مشروع جديد فى القاهرة الجديدة.



وأوضح، أن الفترة القادمة ستشهد تطوير مساحات جديدة فى مشروعنا الجديد "ماجادا" بالعين السخنة، ولدينا تصميمات مختلفة عن ما سبق من مشروعات، نحرص من خلالها على تحقيق شكل بصري مميز وأقصي استفادة وراحة للعملاء.