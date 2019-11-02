حلول معمارية مبتكرة للاستفادة بالمساحات ومواجهة ارتفاع الأسعار.. فيديو

قال المهندس إيهاب مختار، الخبير المعمارى، إن الفترة الحالية تشهد اتجاه الدولة والقطاع الخاص لتقليص مساحة الوحدات السكنية لتوفير جزء كبير من تكلفة المشروعات العقارية المتنوعة، وذلك لتوفير منتج نهائي وحدة سكنية تناسب القوة الشرائية للمواطنين.



وأضاف فى لقاء لــ"صدى البلد"، على هامش مؤتمر ومعرض "Design show" اليوم، أن هذا التوجه سليم فضلا عن كونه اقتصادى بالدرجة الأولى ، إلا أننا اعتدنا فى الماضي تنفيذ وحدات سكنية أكبر من احتياجاتنا الفعلية بكثير وهذا أمر غير مقبول حاليا فى ظل التكلفة المرتفعة للبناء وسعر الأراضى الكبير.



وأكد أن من ضمن التصميم الفعال كذلك تزويد المبنى باشتراطات الاستدامة خاصة فى استخدام الطاقة وإعادة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، مشيرا إلى أن القول بكون هذه التكنولوجيا مكلفة هو أمر غير صحيح لأنها قد تكون مكلفة على المدى القريب لكن فى فترة عمر المبنى التى تصل إلى 50 سنة نوفر فيها 40% مثلا من استهلاكه من الطاقة والمياه ستكون التكلفة لا تذكر.