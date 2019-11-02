بعد بيان النائب العام حول قضية الكمسري.. نقل البرلمان تطالب بتعيين معاون قطارات

قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن طلب النائب العام من وزارة النقل لوضع آليات لمنع غير حاملي تذاكر السفر الصعود إلي القطارات ليس الحل الفعلي للمشكلة، مضيفا أن المشكلة ليست مشكلة وضع الآليات ولكن المشكلة تتوقف على تنفيذ الآليات الموجودة.



وأشار النائب أحمد الخشب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن شرطة النقل هي المسؤولة عن تنفيذ الآليات في محطة موضحا أن من الضروري التدخل بشكل فعلي لمنع غير حاملي التذاكر الصعود إلي القطارات مع وجود معاون قطارات للكشف علي تذاكر المسافرين و صحتها.



وشدد عضو لجنة النقل و المواصلات بالبرلمان، على أن مصر بلد قائمة علي القانون و لكن في إطار المحافظة على كرامة وحياة المواطنين.



كانت النيابة العامة، قد القائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون فاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ نهيب العاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ باحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.



وأكدت على ضرورة عدم المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم الكريمة، متابعة: "والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكام القانون فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون".



وأمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسة إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية رقم ۳۰۱۷۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا، في جريمة قطار طنطا.



وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت القيام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفة التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما؛ وهو ما يساوى قانونا وجهها بفعل تقترفه يداه.



وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.



وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ۹۳4 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال قدرة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ۲۰ کم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة ۳۰ كم/ساعة.



وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا و مباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.