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ملفات

الداخلية تعلن تنفيذ 2 مليون حكم قضائي بينها 486 بالإعدام والمؤبد.. و ضبط 369 مطلوبا بمنطقتي بحيرة المنزلة والسحر والجمال خلال حملة أمنية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
الداخلية: 
  • ضبط 6683 متهما بحوزتهم 2.25 مليون طن مخدرات خلال شهر
  • ضبط 4 آلاف متهم بحوزتهم 4774 قطعة سلاح خلال شهر

أعلنت وزارة الداخلية عن جهود استهداف البؤر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تنفيذ 2147937 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشملت الأحكام 9017 حكم جناية من بينها 20 حكما بالإعدام، و446 حكما بالسجن المؤبد، و620731 حكم حبس جزئى، و118934 حكم حبس مستأنف، و1108735 غرامة، و290520 مخالفة.


كما أعلنت وزارة الداخلية عن جهود استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى الشرقية والإسماعيلية، خلال شهر.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 369 متهما.

وضبط بحوزتهم 130 قطعة سلاح نارى، و385 طلقة مختلفة الأعيرة، و27 قطعة سلاح أبيض.

وضبط 115 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

وبلغ إجمالى المضبوطات 53,635 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و6,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و1,281 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و30 جرام "إستروكس"، و618 قرصا مخدرا.

وكذلك تنفيذ 22135 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5833 قضية متنوعة، وضبط وفحص 11866 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وهاربين من السجون.

كما تم ضبط 108 تشكيلات عصابية ضموا 338 متهما ارتكبوا 485 حادثا متنوعا.


فيما أعلنت وزارة الداخلية، عن نتائج جهود استهداف البؤر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 6313 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 6683 متهما.

وضبط بحوزة المتهمين 1.521.692 طن من نبات البانجو المخدر، و464.070 كيلو جرام حشيش، و114.420 كيلو جرام هيروين، و38.860 كيلو جرام أفيون، و51.192 كيلو جرام استروكس، و22.065 كيلو جرام فودو، و6.051 كيلو جرام شابو، و140 جرام آيس، و660 جرام كيتامين، و5.438 كيلو جرام من مسحوق البودر المخدر، و327.815 قرص مخدر.


فيما أعلنت وزارة الداخلية عن جهود استهداف البؤر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 4774 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 4238 متهما.

وجاء في الضبطيات 5 أسلحة جرينوف، و5 أسلحة رشاش، و487 بندقية آلية، و966 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"، و360 مسدس، و2951 فرد محلى، و 12502 طلقة مختلفة الأعيرة.

كذلك ضبط 12 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و7299 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

كما تم ضبط 688 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم رشاش، و15 بندقية آلية، و27 بندقية غير مششخنة، و17مسدس، و171فرد محلى، و448 سلاح أبيض.

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