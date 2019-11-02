بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول لشعب اللغات وبرنامج جامعة كيين الأمريكية بتجارة عين شمس



ومن الجدير بالذكر ان الامتحانات فى كلية التجارة جامعة عين شمس و التى بدأت اليوم 2/11/2019، سوف تستمر على النحو التالى:

• من 2/11/2019 وحتى 7/11/2019 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية

• من 2/11/2019 وحتى 16/11/2019 إمتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

• من 2/11/2019 وحتى 16/11/2019 إمتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

• من 2/11/2019 وحتى 7/11/2019 إمتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.

بدأت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم إمتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول لشعب اللغات والساعات المعتمدة وبرنامج جامعة كيين الأمريكية.صرح بذلك الدكتور خالد قدري عميد الكلية واوضح انه تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، وتجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الإحتياطية فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى.كما أوضح بأنه تم التأكيد على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.واضاف انه تقدم للامتحانات 6400 طالب و طالبة فى شعبة اللغة اللغات، وما يقرب من 2640 طالبا وطالبة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والإنجليزية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 120 طالبا وطالبة.