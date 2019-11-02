هنتعشى ايه الليلة؟ طاجن فول بالبيض.. والحلوى سلاطة زبادى بالفواكه

كثير من الأشخاص يعتمدون على وجبه العشاء أنها الوجبة الرئيسية، لذلك يجب أن تتوافر فيها كافة العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالفيتامينات التى يحتاجها، وسنقدم لكم طريقة عمل الفول بالبيض على وصفة الشيف أمانى رفعت وهى:
المكونات:
- فول
- بصل مفروم
- ثوم مهروس
- فلفل أخضر
- طماطم مفرومة
- ملعقة ملح صغيرة
- ملعقة كزبرة صغيرة
- ملعقة كمون صغيرة
- ربع ملعقة فلفل اسود
- 4 بيض
- ملعقة كبيرة بقدونس
طريقة تحضير طاجن فول بالبيض:
- يهرس الفول قليلا ثم يضاف الثوم والبصل والفلفل والطماطم والملح والكمون والفلفل والكزبرة ويقلب ليختلط تمامًا مع الفول
- يوضع الفول في طبق فى الفرن ويتم عمل تجويفات بالفول ونضيف البيض والبقدونس
- يوضع طاجن الفول والبيض في الفرن لمدة ١٠ دقائق إلى أن ينضج البيض
الحلوى: سلاطة زبادى بالفواكه
المكونات:
- 2 كوب زبادى
- نوعين من الفاكهه المفضلة
- نعناع حسب الرغبة
- عصير برتقال
- ملعقة سكر صغيرة
طريقة التحضير:
- نقطع الفاكهه شرائح ونضيف السكر، عصير البرتقال، والنعناع
- نضع الزبادى ونقلب جميع المكونات معًا، ونتركها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة
المكونات:
- فول
- بصل مفروم
- ثوم مهروس
- فلفل أخضر
- طماطم مفرومة
- ملعقة ملح صغيرة
- ملعقة كزبرة صغيرة
- ملعقة كمون صغيرة
- ربع ملعقة فلفل اسود
- 4 بيض
- ملعقة كبيرة بقدونس
طريقة تحضير طاجن فول بالبيض:
- يهرس الفول قليلا ثم يضاف الثوم والبصل والفلفل والطماطم والملح والكمون والفلفل والكزبرة ويقلب ليختلط تمامًا مع الفول
- يوضع الفول في طبق فى الفرن ويتم عمل تجويفات بالفول ونضيف البيض والبقدونس
- يوضع طاجن الفول والبيض في الفرن لمدة ١٠ دقائق إلى أن ينضج البيض
الحلوى: سلاطة زبادى بالفواكه
المكونات:
- 2 كوب زبادى
- نوعين من الفاكهه المفضلة
- نعناع حسب الرغبة
- عصير برتقال
- ملعقة سكر صغيرة
طريقة التحضير:
- نقطع الفاكهه شرائح ونضيف السكر، عصير البرتقال، والنعناع
- نضع الزبادى ونقلب جميع المكونات معًا، ونتركها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة