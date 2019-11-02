هنتعشى ايه الليلة؟ طاجن فول بالبيض.. والحلوى سلاطة زبادى بالفواكه



- فول

- بصل مفروم

- ثوم مهروس

- فلفل أخضر

- طماطم مفرومة

- ملعقة ملح صغيرة

- ملعقة كزبرة صغيرة

- ملعقة كمون صغيرة

- ربع ملعقة فلفل اسود

- 4 بيض

- ملعقة كبيرة بقدونس



طريقة تحضير طاجن فول بالبيض:



- يهرس الفول قليلا ثم يضاف الثوم والبصل والفلفل والطماطم والملح والكمون والفلفل والكزبرة ويقلب ليختلط تمامًا مع الفول



- يوضع الفول في طبق فى الفرن ويتم عمل تجويفات بالفول ونضيف البيض والبقدونس



- يوضع طاجن الفول والبيض في الفرن لمدة ١٠ دقائق إلى أن ينضج البيض



الحلوى: سلاطة زبادى بالفواكه



المكونات:



- 2 كوب زبادى

- نوعين من الفاكهه المفضلة

- نعناع حسب الرغبة

- عصير برتقال

- ملعقة سكر صغيرة



طريقة التحضير:



- نقطع الفاكهه شرائح ونضيف السكر، عصير البرتقال، والنعناع

- نضع الزبادى ونقلب جميع المكونات معًا، ونتركها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة