صرف تعويضات للصيادين.. توفير زريعة لبحيرتي قارون والريان مع الالتزام بالمواعيد

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعا اليوم للاستماع إلى مشكلات ومطالب صيادي بحيرة قارون والريان ومناقشتهم حول أفضل الحلول المناسبة لهم وكيفية النهوض بقطاع الثروة السمكية ،إلتقي محافظ الفيوم بعدد من صيادي البحيرتين، بحضور المهندس أيمن محمود مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية والمهندس محمد خضير وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، و ايمان ذكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي, والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والأستاذ سيد حرز الله وكيل مديرية التموين بالفيوم،والمحاسبة ليلي طه مقررة فرع المجلس القومي للمرأه بالفيوم ,و ايمن الواحي مدير محمية وادي الريان , ومسئولي شرطة المسطحات المائية ومجلس مدينة يوسف الصديق, والنائب علاء العمدة عضو مجلس النواب , ورؤساء مجالس الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بقارون والريان.



خلال اللقاء قام وكيل وزارة الري والموارد المائية بعرض تقرير عن مناسيب المياه في بحيرتي قارون والريان خلال السنوات السابقة وخلال الوقت الحالي حيث أكد علي رفع منسوب المياه في البحيرتين, حيث تم تطهير ونزع الحشائش من مصرف بطس سعيد ودير البركة للمساهمة في زيادة منسوب المياه بالبحيرة .



أكد محافظ الفيوم أنه سوف يتم توفير زريعة جديدة لبحيرتي قارون والريان بكميات مناسبة,مع إلتزام الصيادين بمواعيد إلقاء الزريعة ,وتحديد أماكن شرائها وطرق نقلها , والتأكد من توفير ربح للصيادين في موسم الصيد , وضرورة الإلتزام بمواعيد الصيد المحددة و تشديد الرقابة, و تفعيل دور شرطة المسطحات المائية والري ومنع الصيد الجائر بالبحيرتين .علي أن يتم عقد إجتماع موسع مع الصيادين وعرض مذكرة أتفاق من خلال مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية موضحًا بها جميع الإلتزامات.



كما تم مناقشة الأمور المتعلقة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك , ووجه المحافظ رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ورؤساء مجالس إداراتي الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بقارون والريان بعرض مذكرة تفصيلية كلا علي حده لبحث أفضل الوسائل التي تتناسب مع الصيدين.



خلال الإجتماع أكد محافظ الفيوم أنه سوف يتم بحث صرف تعويضات مالية للصيادين وأصحاب المراكب تعويضًا لهم عن فترات عدم الصيد .



وقال إن تنمية بحيرة قارون , يحظي باهتمام القيادة السياسية ضمن برنامج تنمية البحيرات لإرتباطها الوثيق بتنشيط حركة السياحة وتوفير مصدر دخل للكثير من العاملين بحرفة الصيد .