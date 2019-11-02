غدًا.. مجلس النواب يبدأ مهامه بالنظر في إعفاءات النيابة العامة وتنظيم أوضاع متحفي الحضارة وحماية البيانات الشخصية.. وتواصل لـ مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية النزاعات .. الثلاثاء

البرلمان ينظر عددا من التشريعات.. إعفاءات النيابة العامة وحماية البيانات الشخصية أبرزها

اللجنة الفرعية تواصل مناقشة «الحجز الإداري» و«الوساطة» لتسوية النزاعات



تشهد جلسات البرلمان من "الأحد حتى الثلاثاء" المقبل، نظر عدد من التشريعات بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتنظيم أوضاع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة كهيئات اقتصادية.



كما تشمل أيضا مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، لمواجهة إشكاليات تداول وإفشاء البيانات الشخصية من الشركات والمؤسسات وغيرها، وتضم الأعمال أيضا مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها، وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت، ومواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الإلكترونية والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.



وفيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث مشروع القانون جاء للنص على اعفاء قرارات النيابة العامة بشأن الإدراج على أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر.



فلسفة التعديل تأتي من منطلق حرص الدولة علي قيام النيابة العامة بمسؤولياتها الوطنية, والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.



وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير فهو يستهدف إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير كمجمع حضاري عالمي متكامل ، له الشخصية الاعتبارية تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة، ويهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها.



وأيضا مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يتوافق في بنيانه وتنظيمه القانوني مع ما ورد في مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير حيث أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة والاستقلالية ويمكنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقًا للمعايير الدولية كمجمع حضاري عالمي متكامل ، ليكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا متكاملًا لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.



وتتضمن المناقشات قانون حماية البيانات الشخصية، ويعمل القانون الجديد على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي، وضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، و صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.



ويستهدف إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، و تنظيم العمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.



وتشهد الأعمال أيضا يوم الثلاثاء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها، و سوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت، ومواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الإلكترونية والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.



كما تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الحجز الإداري وتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، اجتماعاتها، لدراسة مشروعى القانونين، برئاسة المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس اللجنة، الأسبوع الحالى.



وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعا، غدا، الأحد، تواصل خلاله مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الحجز الادارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥، كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.



وقال الدكتور حسن بسيونى، أن اللجنة ستحاول الانتهاء من دراسة مشروعى القانونين، قريبا، لإعداد تقريرها بشأن كل منهما لعرضه على اللجنة التشريعية، التى ستقوم بدورها بمناقشتها تمهيدا لعرضهم على الجلسة العامة لإقرارها.



وأكد بسيوني، أن مشروع تعديل قانون الحجز الإدارى، لحل كافة المعوقات التي كانت تواجه إجراءات الحجز الادارى التي تقوم بها الجهات المعنية، بحيث يكون هناك تسهيل في إجراءاتها على أرض الواقع.



وأضاف رئيس اللجنة الفرعية، أن مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية النزاعات، يهدف لحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.



وتابع المستشار حسن بسيونى، أن مشروع القانون، ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، و المنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وعدا المنازعات التَ يختص بها مجلس الدولة ولائيا، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.



وأكد أن مشروع القانون، يحدد مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل أغلب النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.