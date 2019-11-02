بعد طلاقها.. سيدة تطلق النار على أطفالها الثلاثة.. تفاصيل صادمة

كأي زوجين في العالم تحدث بينهما مشاكل وتهدأ الأمور فترة و تعود لتشتعل بينهما مرة أخرى، إلا أن تلك السيدة البرازيلية دفعت ثمن تهورها في لحظة غضب.



حسب ما ورد في صحيفة "ميرور " البريطانية أن الشرطة البرازيلية عثرت على جثة سيدة بالغة من العمر 35 عاما، ويرقد بجانبها أطفال بأعمار 7 سنوات و10 سنوات كلهم ماتوا بنفس السلاح وهو بندقية آلية.



استدعت الشرطة زوج القتيلة، وأكد في التحقيقات أنها عانت في الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية بسبب المشاكل التي حدثت بينهما، وأصبحت الحياة بينهما أكثر تعقيدا وزادت المشاكل التي وصلت إلى حل نهائي للقضاء على الشجار المستمر و هو الطلاق.



يذكر الزوج أنه لم يتحمل أن يراها مرة أخرى بعد الطلاق برغم حبهم الشديد لبعضهما، إلا أنه غادر المكان وعاد عندما علم أنها أطلقت النيران على الاطفال وقتلت نفسها .