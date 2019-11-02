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أخبار البلد

الأوقاف: ضرورة الاهتمام بقضايا النشء والشباب والمجتمع

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:28 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في اول حوار مجتمعي لمناقشة الخطة الدعوية لخطبة الجمعة، ضرورة اختيار موضوعات ذات أبعاد إنسانية ، خاصة وأنه قد أصبح لدينا رؤية شديدة الوضوح لتجديد الخطاب الديني بعد أن كان يوجه إليه انتقادات سلبية ، مشيرًا إلى أنه قد تم إعداد كتاب ” خمسون خطبة عصرية ” ليؤكد أننا نعيش قضايا المجتمع بكل ما تحويه من مستجدات ، مشددًا على أهمية الاهتمام بقضايا النشء والشباب وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمعالجة القضايا الملحة التي تضبط سلوكيات الطفل وكذلك القضايا التي تشغل بال الشباب.

وخلال الاجتماع الذي عقد بأكاديمية الأوقاف أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك 22 مليون طالب وطالبة في المراحل التعليمية المختلفة مما جعلنا نبدأ في تطوير المناهج التعليمية المختلفة ، وطالبنا بضرورة الوصول إلى هؤلاء الطلاب على مواقع التواصل الإجتماعي ومخاطبتهم بلغتهم على السوشيال ميديا .

وأشاد هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة بموضوع الندوة التي عقدت الأسبوع الماضي بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمناقشة “كتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب” مؤكدًا أن الأجواء كانت أكثر من ناجحة وموضوع الندوة يمثل اهتمامًا بالشأن العام ، مشيرًا إلى أنه تم معالجة الموضوع بطريقة متميزة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأن المناقشات كانت على نفس المستوى ، وأن وزارتي الثقافة والأوقاف مستمرتان في التعاون بينهما في خدمة القضايا الوطنية وقضايا بناء الشخصية.

وأشار الى أن المجلس الأعلى للثقافة بدأ في سلسة من الندوات والمحاضرات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لم تقتصر فقط على المجلس الأعلى للثقافة بل امتدت للعديد من المراكز الثقافية .
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