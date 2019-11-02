ورشة عمل الطاقة والمياه بكلية العلوم بجامعة الفيوم

نظمت كلية العلوم ورشة العمل الدولية بعنوان الطاقة والمياه التى حاضر فيها الدكتور محمد الشيخ مبين الأستاذ بالمعهد التكنولوجي الهندي باندور، بحضور الدكتور أحمد سعد خليل مدير مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم .



وصرح الدكتور عرفة صبري عميد الكلية أنه جاري عمل تعاون مشترك بين جامعة الفيوم والمعهد التكنولوجي الهندي وأيضا تبادل الخبرات من طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة بهدف اكتساب خبرات جديدة.



أضاف أنه شارك بالورشة أساتذة باحثين من ألمانيا واليابان وأمريكا والهند والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين والأردن.



وقام الدكتور محمد الشيخ بتناول أحدث عينات الطاقة الشمسية التي يتم تحضيرها من مركبات خالية من الرصاص.



وبعد الانتهاء من الندوة تم تفقد معامل الكلية وإجراء التجارب الخاصة بالموضوع.