التشكيل الرسمي .. موراتا يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.



وجاءت التشكيلة الرسمية وفق ما أعلنه دييجو سيميوني كالاتي:



اوبلاك

لودي - فيلبي - هيرموسو - تريبيير

ليمار - توماس - ساؤول - كوكي

موراتا - كوريا



إشبيلية



فاكليك

ريجيلون - كارلوس - كوندي - نافاس

بانيجا - جودليج - فاسكيز - اوكامبوس - اوليفر

دي يونج