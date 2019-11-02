بعد هدف تريزيجيه في ليفربول .. ترتيب قائمة اللاعبين المصريين المسجلين بالدوري الإنجليزي

تمكن محمود حسن تريزيجيه النجم الدولي المصري المحترف في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي من تسجيل هدفه الأول في الدوري في شباك فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح.



وبهذا الهدف يدخل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه ضمن قائمة الهدافين المصريين الذين استطاعوا أن يسجلوا في الدوري الإنجليزي.



وفي هذا التقرير يوضح لكم صدى البلد ترتيب الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي..



- محمد صلاح صاحب المركز الأول بسجل تهديفي كبير حيث إنه تمكن من تسجيل 61 هدفا ومستمر في اللعب بنادي ليفربول حتى الآن وبهذا يمكن أن يزيد رصيده.



- أحمد حسام ميدو الذي لعب لصالح توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 22 هدفا بعد أن أعلن اعتزاله في سن صغيرة.



- عمرو زكي الذي لعب لنادي ويجان وسجل 10 أهداف واحتل بها المركز الثالث.



- وفي المركز الرابع يأتي أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا زميل تريزيجية بعد أن استطاع أن يسجل 5 أهداف حتى الآن ويمكن أن يزيد حيث أنه مستمر في اللعب.



- أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ورمضان صبحي في المركز الخامس برصيد هدفين.



- حسام غالي سجل هدف واحد في الدوري الإنجليزي احتل به المركز السادس في ترتيب الهدافين المصريين.



- ويأتي تريزيجيه في المركز الثامن برصيد هدف واحد حتى الآن.