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أخبار العالم

مجلس سوريا الديمقراطية يعلن استعداده للتفاوض مع دمشق دون شروط مسبقة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:53 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مجلس سوريا الديمقراطية إعلانه في بيان له اليوم، عن استعداده لبدء حوار مع الحكومة السورية. 

وجاء في نص البيان أن المجلس مستعد لـ "بدء التفاوض مع الحكومة السورية دون شروط مسبقة وفق ثوابت وطنية متفق عليها كل السوريين: وحدة سوريا وسلامة سيادتها وترابها".

من جانب آخر، طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي الخميس الماضي الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "إن قواته مستمرة في حربها"، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".
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