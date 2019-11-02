مجلس سوريا الديمقراطية يعلن استعداده للتفاوض مع دمشق دون شروط مسبقة

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مجلس سوريا الديمقراطية إعلانه في بيان له اليوم، عن استعداده لبدء حوار مع الحكومة السورية.





وجاء في نص البيان أن المجلس مستعد لـ "بدء التفاوض مع الحكومة السورية دون شروط مسبقة وفق ثوابت وطنية متفق عليها كل السوريين: وحدة سوريا وسلامة سيادتها وترابها".





من جانب آخر، طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي الخميس الماضي الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن.



