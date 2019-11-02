تطبيق مفاجأة للآباء والأمهات.. نوما هنيئا للأطفال عبر Moshi Twilight

يعد حصول الأطفال على قسط كاف من النوم الهم الأكبر للأم حيث أنه يترتب عليه عوامل كثيرة هامة كالنمو الصحي، والقدرة على اللعب والتعلم بشكل جيد.



ويتم إلقاء اللوم على التكنولوجيا بأنها تؤثر على عدم قدرة الأطفال بشكل هادئ، سواء كانت بسبب إدمان الإنترنت أو الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.



ولكن ماذا لو أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في نوم الأطفال من خلال تطبيق جديد يسمى Moshi Twilight.



يتميز تطبيق Moshi Twilight بتوافر أكثر من 60 قصة للنوم تتراوح مدتها بين 20 و30 دقيقة، وهي ليست كالقصص التى كانت تحكى لنا في الماضي عن "أبو رجل مسلوخة"، ولكنها قصص مدروسة ومصممة من قبل إخصائين نفسيين في التعامل مع الأطفال، ويوجد قسم في التطبيق يسمى التأمل Meditate ، والذي يوفر مقاطع صوتية من 5 إلى 15 دقيقة مصممة لتهدئة الأطفال ومساعدتهم على الاسترخاء أثناء اليوم.



ويساعد هذا التطبيق الأطفال على النوم بشكل مستقل باستخدام سرد القصص والموسيقى الهادئة.



وقال إيان تشامبرز الرئيس التنفيذي لشركة مايند كاندي Mind Candy، التابع لها تطبيق Moshi Twilight، إن التطبيق قام بتوفير حوالي 45 مليون ساعة نوم.



ويعتقد تشامبرز أن التطبيق يساعد الآباء على توفير ساعات من الأسبوع في حياته بسبب سقوط الأطفال في النوم سريعًا، وهذا وبحسب ما ذكره موقع ديجيتال تريندز التقني.



ولا يهدف التطبيق إلى استبدال القراءة لطفلك بقصص إلا إنها أداة مساعدة على النوم، يتم تشغيلها في نهاية روتين اليوم المعتاد، عندما يحين وقت إطفاء الأنوار والاستقرار للنوم.



وحول إستطلاع للرأي أجرته شركة Mind Candy المالكة للتطبيق، أن 67% من الآباء الذين يستخدمون تطبيق Moshi Twilight يستخدمون التطبيق كل يوم.



وتتراوح أعمار الأطفال المصمم من أجلها التطبيق بين أربع وثماني سنوات، لكن بالطبع يمكن استخدامه للأطفال الأكبر سنًا.



وتنوي Mind Candy الاستمرار في إضافة قصص للنوم جديدة على تطبيق Moshi Twilight، بمعدل قصة واحدة كل أسبوع.



وباختبار التطبيق في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمستشفيات كانت التعليقات إيجابية حول التطبيق للأطفال المصابين بإضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد.



ويعمل تطبيق Moshi Twilight لنظامي الأندرويد Android والآيفون Iphone ios، يتم تنزيل نسخة مجانية من التطبيق مدتها 7 أيام، لكنك تحتاج إلى إشتراك سنوي يبلغ قيمته 35 دولارًا للسنة أي ما يعادل 560 جنيها مصريا.