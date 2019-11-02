الدورى التركى.. محمد النني أساسيًا مع بشكتاش أمام أنطاليا سبور

تواجد محمد النني لاعب منتخبنا الوطني في التشكيلة الأساسية لفريق بشكتاش في المباراة التي تجمعه بأنطاليا سبور بعد قليل في استاد أنطاليا أتاتورك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.



منذ انضمام محمد الننى لصفوف بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، خاض الفريق التركى 9 مباريات، تعرض للخسارة فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتين وفاز فى مباراتين.



وجاء تشكيل بشكتاش كالآتي.







