غدا.. رئيس النيابة الإدارية يزور الدقهلية ويتفقد تجديدات المكتب الفنى

يزور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى العاشرة من صباح غد الأحد محافظة الدقهلية؛ حيث سيكون فى استقباله الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والمستشار على عبد اللطيف مدير المكتب الفنى بالمنصورة والمستشار حسن شبار رئيس مجلس ادارة نادى اعضاء هيئة النيابة الاداريه بالمنصورة والمستشار الدكتور احمد صقر سكرتير عام النادى بالمنصورة ومستشارو النيابة بالدقهلية.



وستبدأ الزيارة فى العاشرة صباحا بافتتاح فعاليات الدورة التدريبيه لأعضاء النيابة الإدارية بقاعة الدكتور محمد غنيم بنادى الحوار بالمنصورة والتى تستمر لمدة 4 ايام وتضم من درجة وكيل ممتازة لمعاون فى السلك القضائى بجميع النيابات الادارية بالمحافظة ويحاضر فيها مجموعة من مستشارى الهيئة والتفتيش.



فيما يعقب افتتاح الدورة التدريبية افتتاح تجديدات المكتب الفنى وتجديدات النادى بشارع المختلط بالمنصورة ولقاء مع اعضاء ومستشارى النيابة بالدقهلية داخل النادى، كما ستشمل الزيارة المرور على عدد من النيابات الإدارية بنطاق المحافظة.