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أخبار العالم

روحاني يبعث برسالة إلى قادة دول الخليج والعراق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:16 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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رحيم يسري
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، السبت، إنه بعد تقديم الرئيس الايراني حسن روحاني مبادرة هرمز للسلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بادر الرئيس بإرسال نصها الكامل الى زعماء دول مجلس تعاون الخليجي والعراق.

وأضاف عباس موسوي ردا على سؤال للصحفيين بشأن الأخبار التي تحدثت عن إرسال رسالة من الرئيس الإيراني إلى زعماء دول مجلس تعاون الخليج والعراق، قائلا "بعد تقديم الرئيس الإيراني مبادرة هرمز للسلام في الجمعية العامة للامم المتحدة، بادر الرئيس بإرسال نصها الكامل إلى زعماء دول مجلس تعاون الخليجي والعراق، حيث دعا فيها الى تشريك المساعي بين الجميع من اجل بحثها وتنفيذها"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وزعم موسوي أن هذا الأمر يثبت جدية طهران والأهمية التي توليها لدول المنطقة في توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وأكد المتحدث الايراني أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيرسل قريبا رسالة في هذا المجال إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
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