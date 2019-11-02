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منوعات

لقطات تحبس الأنفاس.. فتاة تشرع في قتل نفسها أمام والدتها بسبب صورة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:12 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات تحبس الأنفاس لشابة من ولاية تكساس الأمريكية، وهي تكاد تسقط من حافة جرف شاهق، بعد ان انزلقت أثناء إلتقاط صورة لوالدتها، بحديقة جراند كانيون الوطنية بولاية لويزيانا .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت إميلي كوفورد ، 20 عامًا ، من أوستن ، تكساس ، في حديقة جراند كانيون في أريزونا مع أمها ، إرين كروفورد ، في 28 أكتوبر عندما وقع الحادث المروع.

في الفيديو ، الذي تم تصويره من مسافة بعيدة ، يمكن رؤية إميلي ووالدتها اعلى جرف ، لا يوجد به أي حواجز أمان حوله.

وكانت الأم تقف على بعد عدة أقدام من ابنتها ، حين تراجعت إميلي خطوة كبيرة إلى الوراء اعلى الجرف، بينما تنظر على ما يبدو إلى الكاميرا .

وخلال رجوع الابنه إلى الوراء لالتقاط الصورة التذكارية لامها، اختل توازنها عندما انجرفت اقدامها عند حافة الجرف السفلية.

ولحسن الحظ ، مالت إميلي إلى الأمام واستعادت توازنها عن طريق وضع يديها على سطح الحافة.

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