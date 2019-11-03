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حوادث

التصريح بدفن جثة الطفلة ملك ضحية بالوعة صرف الحوامدية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ندي حمودة - أحمد مهدي
صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة لقت مصرعها عقب سقوطها في بالوعة صرف بمنطقة الحوامدية.

وكان قسم الحوامدية تلقى إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول الطفلة ملك 3 سنوات متوفية، وعلى الفور أمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن الطفلة سقطت داخل بالوعة صرف، واقر والدها مصطفى ٣٢ سنة ميكانيكي أنها سقطت أثناء لعبها في طرنش تحت الإنشاء وتمكن من استخراجها بعد غرقها ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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