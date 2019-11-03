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حوادث

ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
خبز - أرشيفية
خبز - أرشيفية
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ندي حمودة - أحمد مهدي - مصطفى الرماح
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.

أسفرت الحملات عن ضبط 60 قضية، شملت 15 قضية عدم حمل شهادة صحية، و21 قضية عدم الإعلان عن أسعار، و14 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و10 قضايا انتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجاري العرض على النيابة.
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