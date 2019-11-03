اليوم.. النطق بالحكم على متهم في خلية الزيتون

تنطق اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طره، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى".



يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.