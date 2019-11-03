Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم على متهم في خلية الزيتون

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
Advertisements
أحمد مهدي
تنطق اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طره، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

أنباء عن اتفاق سري بين الأردن وإسرائيل بشأن المياه

ب2 جنيه وبدون ألم .. حيل مجربة تخلصك من شعر الوجه

تمنيا لقاء الخطيب.. عروسان بـ تيشيرت الأهلي ليلة الزفاف فى الغربية.. شاهد

متهم فى 41 قضية .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى اسوان

خالد الجندي يصحح اعتقادًا خاطئاً عن سن الأربعين .. فيديو

Advertisements

طالب ثانوي يضرب مدرّسة داخل فصل في مشاجرة دموية | فيديو صادم

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سر تواجد سمية الخشاب في إسبانيا

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

حكم الأكل والنوم على جنابة | الإفتاء تكشف أمرا يجلب الفقر كالمغناطيس | فيديو

مش هاسيب حقى.. أول تعليق من سمية الخشاب بعد حصول أحمد سعد على حكم بسجنها 3 سنوات

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

محمد صلاح يتعرض لهجوم حاد بسبب صورة.. كهربا يشعل أزمة بين الزمالك والأهلي في الكورة مع ملك

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب

بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

مدحت صالح يختتم ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية .. صور