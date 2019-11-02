تريزيجيه يتفوق على صلاح.. تقييم لاعبي ليفربول وأستون فيلا بعد نهاية المباراة

حقق فريق ليفربول فوزًا بشق الأنفس على مضيفه استون فيلا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .





وافتتح استون فيلا التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك ، قبل أن يدرك فريق ليفربول التعادل فى الدقيقة 86 عن طريق روبرتسون من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .





وخطف ليفربول هدف الفوز فى الدقيقة 94 عن طريق "ماني" بعد تنفيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .





موقع "whoscored" العالمي المتخصص في الإحصائيات، نشر تقييم لاعبي ليفربول و أستون فيلا حيث جاءت أرقام مفاجأة وصادمة لبعض اللاعبين من جانب ليفربول.





و جاء تقييم محمد صلاح نجم ليفربول 6.05 بـ 4 تسديات فيما جاء تقييم مواطنه تريزيجيه لاعب أستون فيلا 6.92 بتسديدتين منها هدف في شباك الريدز.





وتفوق تريزيجيه بعدد لمسات أكثر للكرة وصلت إلى 40 لمسة مع نسبة انتشار أوسع على أرضية الميدان، مقابل 21 لمسة لمحمد صلاح .



