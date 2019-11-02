بعد انخفاض الحديد..غرفة مواد البناء تزف بشرى سارة حول أسعار العقارات

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن إنخفاض أسعار الحديد يؤكد عودة الاقتصاد المصري لطريقة الصحيح مره أخري، من خلال أتباع كافة سياسات السوق الحر الخاصة بالعرض والطلب.



وأكد "الدسوقي" خلال لقاء تلفزيوني علي في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن السوق المصري يسترد عافيته مره أخري بعد 2016، مؤكدا أن الوقت قد كان لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أن تراجع أسعار مواد البناء يؤكد علي ثبات وتراجع بعض أسعار العقارات مثل الشقق والأراضي، نتيجة لإنخفاض التكلفة.