اتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق تقنية الـ var في الدوري

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن موعد تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.



قال الجنايني في تصريحات له اليوم السبت : خلال بطولة أفريقيا تحت 23 عاما التي يشارك خلالها المنتخب الأوليمبي سوف يتم الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن حسم موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.



لفت إلى أن تقنية الفيديو تستلزم التدريب عليها لعدة أشهر من جانب حكام الدوري إلى جانب تكلفتها المالية التى تحتاج إلى ما يقارب مليون دولار من أجل تفعيلها.



يذكر أن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما سوف يشارك خلالها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى المجموعة الأولي رفقة منتخبات مالي وغانا والكاميرون والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

