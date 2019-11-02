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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق تقنية الـ var في الدوري

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:29 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسرى غازى
كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن موعد تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

قال الجنايني في تصريحات له اليوم السبت : خلال بطولة أفريقيا تحت 23 عاما التي يشارك خلالها المنتخب الأوليمبي سوف يتم الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن حسم موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.

لفت إلى أن تقنية الفيديو تستلزم التدريب عليها لعدة أشهر من جانب حكام الدوري إلى جانب تكلفتها المالية التى تحتاج إلى ما يقارب مليون دولار من أجل تفعيلها.

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما سوف يشارك خلالها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى المجموعة الأولي رفقة منتخبات مالي وغانا والكاميرون والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
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