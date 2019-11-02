بنطلون ولا جمبسوت.. موضة جديدة تنتشر على السوشيال ميديا

تداولت صورة جديدة لموديل أجنبية على مواقع التواصل الأجتماعى "الفيسبوك"، وارتدت بها ملابس غير مألوفة لفتت أنظار متابعين السوشيال ميديا.



وظهرت بها، ببنطال طويل باللون الرمادى الفاتح يغطى جسدها بالكامل مثل الجمبسوت، وتحمل جاكيت جينز على يديها، وأكملت إطلالتها بعقد حول الرقبة باللون الذهبى كأسسوارات مع قرط دائرى، وتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها على طبيعتة.



وجاءت تعليقات الجمهور.. أيوه فعلاً بابا عنده زيه.. دا بنطلون خوفو ، يارب ما يطلع موضه بجد، والكثير من التعليقات الساخرة حول الفتاة.



