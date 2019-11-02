أين الوزير .. أشرف صبحي يكشف دور وزارة الرياضة في انهاء الأزمات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان صلاحيات الوزارة في القانون الجديد لا تسمح بالتدخل في شئون الاندية والاتحادات وان كل جمعية عمومية مسؤولة عن مجلسها.



واضاف ، ان المنظومة الرياضية ، اندية واتحادات ، المسؤول عنها اللجنة الأولمبية ، ونترك لكل فرد القيام بدوره واختصاصاته ، لحل اي ازمة.



وأشار إلى ان عين وزارة الشباب والرياضة تراقب أي أزمات تحدث في الرياضة المصرية ونتدخل في الوقت المناسب، فالبعض يتساءل أين الوزير مما يحدث ، مشددا على أنه يراقب جميع ما يحدث ، وإذا تطورت الأمور إلى الحد غير المسموح به، يتدخل على الفور لينهي أي ازمة.