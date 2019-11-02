Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أين الوزير .. أشرف صبحي يكشف دور وزارة الرياضة في انهاء الأزمات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان صلاحيات الوزارة في القانون الجديد لا تسمح بالتدخل في شئون الاندية والاتحادات وان كل جمعية عمومية مسؤولة عن مجلسها.

واضاف ، ان المنظومة الرياضية ، اندية واتحادات ، المسؤول عنها اللجنة الأولمبية ، ونترك لكل فرد القيام بدوره واختصاصاته ، لحل اي ازمة.

وأشار إلى ان عين وزارة الشباب والرياضة تراقب أي أزمات تحدث في الرياضة المصرية ونتدخل في الوقت المناسب، فالبعض يتساءل أين الوزير مما يحدث ، مشددا على أنه يراقب جميع ما يحدث ، وإذا تطورت الأمور إلى الحد غير المسموح به، يتدخل على الفور لينهي أي ازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: بوادر إيجابية لانتهاء أزمة الأهلي واتحاد الكرة

ترشيحاتنا

زوجة الشهيد باسم فكري: الحياة حرمتني من أبي وأمي وأشقائي وصدمتني بفاجعة فقدان زوجي

في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب

فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

قضية جديدة تهدد عضوية خالد يوسف بالبرلمان.. تفاصيل

بعد طلاقها.. سيدة تطلق النار على أطفالها الثلاثة.. تفاصيل صادمة

أسطورة المنتخب الفرنسي في تدريبات الأهلي..ِشاهد

Advertisements

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

لن يتم إيقافى.. كهربا يفجرها: عقوبة فسخ عقد الزمالك مالية فقط

محمود عبدالعزيز يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة حول عودة الجماهير وتطبيق تقنية الفيديو

بعد هدف تريزيجيه .. أستون فيلا يسخر من محمد صلاح وحارس ليفربول

تعرف على سر ارتداء تريزيجيه قميصا عليه وردة حمراء أمام ليفربول

بعد هدف تريزيجيه في ليفربول .. ترتيب قائمة اللاعبين المصريين المسجلين بالدوري الإنجليزي

اخبار الرياضة.. رسائل نارية إلى عفيفي من تركي آل الشيخ.. مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. ودروجبا يصدم صلاح

الدوري الإنجليزي.. طبيب ليفربول يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك الريدز مع أستون فيلا.. فيديو

صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الاهلي

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول واستون فيلا المثيرة في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول .. تريزيجيه يحلق في سماء إنجلترا ويمزق شباك ليفربول ويتفوق على «صلاح».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليمات حضور الجماهير .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة | صور

مختار: إيوان طورت 2 مليون متر مربع فى 9 سنوات

بالنكهات المختلفة.. طريقة عمل بطاطس شيبسي مثل المصنع