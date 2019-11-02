المصري بالأبيض وكوت دي أور بالبرتقالي في مباراة الغد بالكونفيدرالية

انتهت منذ قليل وقائع الاجتماع الفني لمباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع ما بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل، والمقرر اقامتها في الثالثة عصر غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.



عُقد الاجتماع تحت رئاسة مراقب المباراة السيد أومورهو سيستيليو والذي ينتمي الى دولة جنوب السودان بحضور طاقم التحكيم الدولي البوركينابي بوريما سانوجو حكما الساحة ومعه كل من المساعد الأول أهابو ووبجو والمساعد الثاني ايسيبيري ياميجو والحكم الرابع حميدو ديرو.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة باقامة المباراة ومن أهمها طاقمي الملابس التي سيرتديها الفريقين ، حيث سيخوض المصري المباراة بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارسه اللون الوردي في الوقت الذي سيرتدي فيه فريق كوت دي أور الطاقم البرتقالي الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأسود الكامل.



