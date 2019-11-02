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منوعات

تشوه جلدها .. فتاة تحترق داخل سيارتها بسبب تجاوزها السرعة.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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مريم صليب
عادة نسمع النشرات الإخبارية تحذر من السرعة الزائدة على الطرق السريعة ، ويظن البعض أن تلك التحذيرات لتهويل الأمور وكبح فضولهم للتجرء على الطرق إلا أن تلك التعليمات تكون لسلامة الأشخاص أولا .

تعرضت فتاة بالغة من العمر 24 عاما تدعى آشلى لحادث سير بشع ، تسبب في عاهات في جسدها ، حيث تقول تحقيقات الشرطة أن السيارة تحولت إلى قطع صفيح لن تعود كسابقها مرة آخرى بسبب إحتراق القطع الحديدية بها ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية .

ذكر التقرير الطبي أن آشلي حضرت المستشفى في حالة صعبة للغاية ، حيث لم تتمكن الإسعاف من إنقاذها حينها لأن السيارة احترقت و بداخلها الشابة ، بعد أن اصطدمت بسيارة لنقل البضائع و أكدت الفتاة في التحقيقات أن السرعة كانت زائدة أعلى من المسموح فلم تتحكم في عجلات القيادة .

تقول التقارير الطبية أن إصابات آشلي كانت بالغة ، فقط احترق جزء من جلد وجهها ، و تعرضت لكسر في ذراعها ، و هي الآن تتلقى العلاج في المستئفى نظرا لعدم قدرتها على الحركة.
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