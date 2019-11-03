الجزائر: بقايا نظام بوتفليقة في سباق الرئاسة.. علي بن فليس وبن قرينة أبرزهم.. والمتظاهرون يطالبون برحيل العصابة

هيئة الانتخابات الجزائرية تعلن قبول ملفات 5 مرشحين

احتجاجات في الجزائر تزامنا مع ذكرى الثورة

عبد العزيز بلعيد أصغر المرشحين لانتخابات ديسمبر

تزامنا مع ذكرى الثورة الجزائرية، استكمل الجزائريون احتجاجاتهم رافعين شعار "رحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة" معتبرين أن الشعب الجزائري لم ينل استقلاله بعد رغم رحيل رأس النظام عبد العزيز بوتفليقة، ورغم ذلك تمضي السلطات الجزائرية في خطتها لإجراء انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر المقبل.أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية اليوم السبت القائمة الأولية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر.وضمت القائمة 5 أسماء أغلبها كان متوقعا بالنسبة للجزائريين، وشملت كل من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق ، بالإضافة عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة.كما تضمنت القائمة الأولية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في الأفالان، وتعبر هذه الأسماء ذات الثقل السياسي في الشارع مقارنة بباقي المرشحين، نظرا لماضيها و تاريخها السياسي و المناصب التي تقلدتها.لكن المتظاهرين ردوا يوم أمس على خطاب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي دعى خلاله إلى الاقبال على صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل، قائلين "لن ننتخب وما زالت عناصر من العصابة تحكم".ويعد علي بن فليس أبرز المرشحين للرئاسة ولقبته وسائل إعلام جزائرية بـ" عميد المترشحين للرئاسيات" حيث كانت أول مشاركة له في الإنتخابات الرئاسية عام 2004 وحل في المركز الثاني.ولد بن فليس في سبتمبر 1944، وهو رجل قانون تخرج من كلية الحقوق بالعاصمة سنة 1968 بشهادة ليساس واشتغل في مهنة المحاماة، كما أنه تقلد عدة مناصب بوزارة العدل حين عمل كقاض سنوات الستينات ووكيلا للجمهورية فنائبا عاما إلى غاية 1974.كما تقلد مناصب حكومية مختلفة أهمها وزير للعدل خلال تسعينات القرن الماضي ثم رئيسا للحكومة مابين 2002 إلى 2003،ليترشح بعدها للإنتخابات الرئاسية عام 2004، لكنه غاب عن المشهد السياسي من 2004 إلى 2014 ليعود في ثوب المرشح الرئاسي، ليعيد التاريخ نفس،لكن بن فليس لم يغادر المشهد السياسي بعد انتخابات 2014، حيث قام بتأسيس حزب طلائع الحريات و ترأسه، باقيا في الواجهة طيلة هذه الفترة.أما المرشح عبد المجيد تبون، فيعتبر ثاني مسؤول رفيع سابق في الدولة شغل منصب وزير أول يترشح لرئاسيات ديسمبر، وهو من مواليد 1645 وخريج المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 تخصص اقتصاد ومالية.وشغل عبد المجيد تبون عدة مناصب خاصة على المستوى الجماعات المحلية ليصل إلى منصب والي لكل من ولاية أدرار الجلفة و تيزي وزو، كما شغل تبون عدة مناصب حكومية على غرار منصب وزير الإتصال ووزير للسكن ووزير للتجارة بالنيابة إلى غاية ماي 2017.وتم تعيين تبون وزيرا أولا يوم 25 مايو 2017 ليتم انهاء مهامه بتاريخ 15 أغسطس من العام ذاته ليختفي بعدها عن الواجهة لمدة سنتين، لكنه عاد للمشهد مرة أخرى عقب إعلانه الترشح للانتخابات المقبلة.فيما يعتبر عز الدين ميهوبي من أحد رموز النظام السابق كما يعتبره الثوار الجزائريين، إذ أنه تقلد عدة مناصب مسؤولية و حكومية كانت آخرها وزير للثقافة في حكومة أويحيى الأخيرة، وشغل ميهوبي عدة مناصب في قطاع الإعلام خاصة في المؤسسات الإعلامية العمومية، مرورا برئاسة المجلس الأعلى للغة العربية.أما المرشح الرابع فهو عبد القادر بن قرينة مواليد 1962 بمدينة ورقلة، وشغل هو الآخر منصب وزير للسياحة من عام 1997 إلى 1999 ليتفرغ بعدها للحياة السياسية، وتم انتخاب عبد القادربن قرينة نائبا بالبرلمان ممثلا عن ولايته لمدة تزيد عن 13 سنة متتالية.إضافة إلى ذلك تم تعيينه على رأس حركة البناء الوطني في 30 مارس 2018 خلفا لمصطفى بلمهدي الذي قاد الحركة منذ عام 2013.ويعد أصغر المرشحين هو عبد العزيز بلعيد من مواليد 1963 بولاية باتنة، وحاصل على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق، كما ناضل بلعيد في الاتحاد الوطني لطلبة الجزائريين أثناء دراسته الجامعية، بداية من1986 كما ترأس بلعيد الاتحاد حتى عام 2007وانضم بلعيد لصفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وأصبح أمينا وطنيا له لعدة سنوات أيضا، وانخرط أيضا في صفوف حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية وأصبح في ما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط.كما انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري لعهدتين متتاليتين ما بين 1997 و2007، وبعد اختلاف مع توجهات جبهة التحرير، غادر الحزب ليؤسس في 2012 حزبا جديدا هو جبهة المستقبل.يأتي إعلان هيئة انتخابات الجزائر في ظل احتجاجات تطالب برحيل بقايا نظام بوتفليقة، مرددين شعارات "ارحلوا يا عصابة" رافعين شعارات "الجزائر تحرّرت والشعب يناضل اليوم من أجل تحرير نفسه".