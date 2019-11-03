Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشهور بتعدد علاقته العاطفية.. تعرف على أكثر الأبراج المتهمة بذلك

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
أبراج متهمة بتعدد
أبراج متهمة بتعدد علاقتها العاطفية
Advertisements
آية التيجي - الاء حسن - عدسة / صلاح مهدي
قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، هناك مجموعة من الأبراج معروف عنها بأنها متعددة العلاقات، لذا فعليكم الحر من الارتباط بها، فهي لا تكتفي بواحد فقط في حياتها.

وتابعت منى أحمد، إلى أن من الأبراج الأساسية والتي تهتم بالخيانة دائما، هو مواليد برج القوس معروف عنه بأنه أحد أكثر الأبراج الذي يحب تعدد العلاقات العاطفية.

وأكدت منى احمد خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن برج العذراء نجده أنه أحد الأبراج التي تحب تعدد علاقاتها العاطفية.

فيما نوهت منى احمد، ان برج الجوزاء يحب أيضا تعدد علاقاته العاطفية، ويرجع هذا الأمر إلى طبيعة حاله، وذلك لأنه شخصيته دائمة متقلبة، لذا فهو يشعر بالملل بسرعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بتحبي رجل برج القوس.. احذري التعبير عن حبك بهذه الطريقة

مصباح علاء الدين.. احذر من الارتباط بامرأة برج القوس لهذا السبب

لا يتفقان إلا بالتنازل.. تعرف على الثور وعلاقته بـ الجوزاء

متقلب ومحب للهدايا.. أسرار برج الجوزاء فى اختيار شريك حياته

ترشيحاتنا

جريمة بشعة في بريطانيا.. مختل عقليا يغتصب فتاة ويقطع جسدها

وزيرة السياحة تتجه لبريطانيا للمشاركة فى فعاليات بورصة لندن

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

العقارات المائلة.. قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان في 4 محافظات