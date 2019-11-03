مشهور بتعدد علاقته العاطفية.. تعرف على أكثر الأبراج المتهمة بذلك

قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، هناك مجموعة من الأبراج معروف عنها بأنها متعددة العلاقات، لذا فعليكم الحر من الارتباط بها، فهي لا تكتفي بواحد فقط في حياتها.





وتابعت منى أحمد، إلى أن من الأبراج الأساسية والتي تهتم بالخيانة دائما، هو مواليد برج القوس معروف عنه بأنه أحد أكثر الأبراج الذي يحب تعدد العلاقات العاطفية.





وأكدت منى احمد خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن برج العذراء نجده أنه أحد الأبراج التي تحب تعدد علاقاتها العاطفية.



