نشأت الديهي لـ الرئيس السيسي: رسالتكم وصلت واضحة جلية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالقتاح السيسي وجه رسالة رئاسية متكررة ومركزة للإعلام، أكد خلالها أننا نخوض حربا إعلامية وحرب شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد حالة الوعي بإيجابية التي تتشكل لدى المصريين، لافتًا إلى أن الإعلام لا يترك فرصة وفراغا لأحد لاستغلاله، وأن حالة التشكيك في كل شيء مرتبطة بمنهج خاص بالإرهابيين.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن رسالة الرئيس السيسي كاملة الأوصاف، وسيتغير شكل الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس أرسل رسالة للشعب المصري أكد خلالها على ضرورة أن ينتبه لما يحاك ضد الوطن.



وتابع مخاطبًا الرئيس السيسي: "وصلت رسالتكم سيادة الرئيس واضحة جلية، وسوف نفضح هذا المنهج، ونقود معركة الوعي والتنوير، ولن توقفنا تهديداتهم وسبابهم فنحن تصدقنا بأعراضنا لله والوطن".