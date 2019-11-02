حبس أحد المتهمين بالتعدي على طالب بالأسلحة النارية بالمنزلة

أمرت نيابة المنزلة حبس أحد المتهمين بالتعدى بالأسلحة النارية والبيضاء على طالب أثناء تواجده بأحد المقاهى بمدينة المنزلة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التحفظ على الـ dvr والهارد المسجل عليه الواقعة وكلفت المباحث بضبط باقى المتهمين.





وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، مساء الأربعاء الماضى، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة بوصول محمد العربي شيخ العرب أحمد أبو طالب، 17 عامًا طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بالمنزلة، مصاب بجرح وتهتك في عضلة الساق اليمنى وتهتك في مفصل الركبة بالقدم اليمنى نتيجة طلق ناري "خرطوش" وتعدي بأسلحة بيضاء وتحويله لمستشفى المنصورة الدولي.





بانتقال ضباط المباحث برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الدقهلية والرائد محمد منصور رئيس مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ وبسؤاله المصاب اتهم 3 أشخاص هم "باسل.أ. ال" وشهرته "البشلة"، وشقيقه وشخص آخر يدعي "بقلا" 17 عاما ، مقيمين بمدينة المنزلة بسبب خلاف سابق بينهما وأنه فوجئ بتعديهم عليه أثناء تواجده بأحد المقاهي.



