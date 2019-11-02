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توك شو

نشأت الديهي: يجب تكاتف مؤسسات الدولة لوقف نزيف العنف في المجتمع

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:40 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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قسم التوك شو
قال نشأت الديهي، إن المجتمع المصري والأسرة المصرية بعافية، مؤكدًا ضرورة استعادة الجدعنة والنخوة المصرية من جديد، لافتًا إلى أن "الاطفال من 12-15 سنة ضائعين ومش معانا على الخط، أنا خايف على مستقبل ولادنا".

وأوضح الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة"TeN"، في تعقيبه على مقطع فيديو لفتاة ترقص في فرح شعبي بسنجه أو سيف، أن هذا يعكس سلوكا عنيفا، متسائلًا: "من أين وصلت إليها هذه الثقافة هل من عبده موته ومحمد رمضان، أم حمو بيكا أم من من؟"، منوهًا إلى أنه يتحدث عن ذلك من أجل المعالجة وليس الانتقاد.

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة لابد أن تقف وقفة واعية لإيقاف نزيف العنف الذي تسلل للشارع المصري، وهذا يمثل عبئا على الدولة المصرية وخاصة الاجهزة الأمنية.
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