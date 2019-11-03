يتساهل في حقه .. خبيرة تكشف عن أكثر الأبراج عرضة للخيانة.. فيديو

قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، أن هناك بعض الأبراج التي يمكنها أن تتعرض للخيانة، ولكنها في الغالب تسامح في حقها، ويمكنها أن تقوم بتخطي الأمر، وكأن شئ لم يحدث.



وأضافت منى أحمد، أن من أكثر هذه الأبراج التي يمكنها أن تتعرض للخيانة وتسامح الدلو والجوزاء، حيث يمكن أن يتغاضى عن حقه في هذا الأمر ويجعل المركب تسير، لكي لا يهدمها.



وأوضحت أنه أحيانا يمكن لمواليد برج الحمل أن يسامح عند تعرضه للخيانة، ولكنه لا يسامح كثيرا فهو يسامح حتى ينتهي الرصيد من المحبة التي يكنها إلى الشخص الذي أمامه، ومن ثم يقوم بعمل وقفه ويبتعد فورا دون ان يلتفت مرة أخرى.



وأشارت منى أحمد، إلى أن مواليد برج السرطان يمكن أن يتغاضى عن حقه، ويقوم بالتسامح، ولكن يضع الأمر بداخله، مع الحذر في التعامل مع هذا الشخص لكي لا يكرر فعلته مرة أخرى.



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