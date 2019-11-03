أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد، العديد من أسرار عالم الأبراج، والتي يجهلها الكثير منّا، وقد قامت بالتحدث عنها باستفاضة خلال ندوتها بموقع صدى البلد الاخباري.





وتحدثت "منى أحمد" عن أكثر الأبراج حظًا، والتي لم يحالفهم الحظ عام 2019، والأبراج التي سوف يتحسن حظها العام المقبل لعام 2020.





فيما صرحت "منى أحمد" حول أكثر الأبراج التي تتوافق مع بعضها البعض، والآخرين الذين لا يتوافقون مع بعضهم البعض، والأبراج التي تحب بالمظهر.





وأوضحت "منى أحمد" الأبراج التي لا يمكن أن تسامح الأشخاص الذين تعرضوا لهم بالأذى، والأكثر عُرضة للخيانة، والأبراج الذين يملكون نظرة تشاؤمية لنظرتهم في الحب.





وتابعت منى أحمد: أيضًا الأبراج التي تسيطر عليها مشاعر الغيرة في الحب لدرجة الجنون، بالإضافة للأبراج التي يمكنها أن تسامح عند تعرضها للخيانة، والذين لا يتعرضون للخيانة أيضًا.





وتطرّقت منى أحمد إلى الأبراج التي لديها حظ وفير في مجال العمل، وقامت بشرح ماهية الأبراج الروحية لكل برج على حدة.



