موجز الأنباء| إحالة كمساري قطار طنطا لـ الجنايات.. سوداني يطعن مصريًا في السعودية.. بدء تسليم 650 ألف تابلت لطلاب أولى ثانوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





ومن أبرز الأخبار، ما يلي:





حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي استون فيلا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.





تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوزيع أول دفعة من أجهزة التابلت المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019 /2020.



