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رياضة

ساديو ماني عن مباراة أستون فيلا: أرهقونا وكنت محظوظا في الهدف

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:34 م
ساديو ماني
ساديو ماني
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يسرى غازى
أكد السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي أن أستون فيلا أرهق الريدز رغم الفوز 2-1 مساء اليوم السبت فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الحادية عشر فى الدوري الإنجليزي.

وقال ماني عقب اللقاء: اليوم لم يكن أفضل عروضنا لكن الريدز استحق النقاط الثلاثة وتلقيت عرضية مثالية من ركلة ركنية وفي النهاية كنت محظوظا بعض الشيء لأن الكرة دخلت المرمى.

وتابع: أستون فيلا هو الفريق الذي أرهقنا أكثر حتى الآن لهذا يعتبر الدوري الممتاز الأفضل في العالم وكل مباراة في الدوري يمكنها أن تتحول إلى مواجهة كهذه.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز دفع باللاعب تشامبرلين بديلا عن محمد صلاح فى الشوط الثاني فى ظل تقدم المنافس بنتيجة 1-0.
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