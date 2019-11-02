ضبطهما داخل أوضة النوم .. إحالة زوجة وعشيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة الزنا في البحر الأحمر

أحالت نيابة القصير جنوب البحرالأحمر، اليوم، شاب وامرأة للمحاكمة العاجلة، بتهمة الزنا بعدما ضبطهما الزوج أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة الزوجية بمدينة القصير جنوبي محافظة البحر الأحمر.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصير من ضبط (أحمد.ع)، شاب في العشرينيات من العمر وامرأة متزوجة أثناء ممارستهما الزنا بشقة الزوجية بأحد مناطق مدينة القصير بالبحر الأحمر.



حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أحالتهما للمحاكمة العاجلة.