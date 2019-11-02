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القطارات كانت رايحه في داهيه.. تعليق قوى من محمد الباز على تطوير السكة الحديد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:41 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي محمد الباز، إن مرفق السكة الحديد كانت تعاني مشاكل جسيمة، ولكن ذلك الكابوس قد بدأ في التناقص، نتيجة لما تقوم بها الدولة من خلال تطوير خطوط السكك الحديدية والقطارات، مؤكدا أن "القطارات كانت رايحة في داهية واتلحقت".

وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن التطوير يأتي في البداية على حساب مستخدمي ذلك المرفق، رغبة من الدولة في إصلاحها في أسرع وقت ممكن، تفاديا لوقوع أي مشاكل أو حوادث مؤلمة، لافتا إلى أن الخدمة الجيدة اهم ما يبحث عنه المواطن المصري.

وأضاف، أن مشروعات وزارة النقل خلاقة للغاية وفعالة في تطوير مرفق السكة الحديد، بداية من عوامل الأمان الخاصة بـ خطوط السكك الحديدية انتهاء بالخدمة الجيدة للمسافرين.
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