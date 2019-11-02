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رياضة

يد المنيا يفوز على ناصر أسيوط بملعبه 35 – 22 ضمن سابع جولات الممتاز

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:41 م
يد المنيا
يد المنيا
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رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا فوزا غاليا، عصر اليوم، على فريق ناصر أسيوط، ضمن سابع جولات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المبارات سيطرة كبيرة من لاعبي فريق المنيا، ونجحوا في تحقيق الفوز الرابع لهم هذا الموسم بنتيجة ( 35-22 ) ليرتفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه فريق المنيا نظيره " ملوي " في الجولة المقبلة في بداية الدور الثاني.

من جانب آخر حقق فريق المرتبط بالمنيا الفوز أيضا على فريق ناصر أسيوط بنتيجة ( 32 – 10 )، بينما حضر المبارتين ا.خالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط لمؤازرة الفريق.
يد المنيا يفوز على ناصر أسيوط بملعبه 35 – 22 ضمن سابع جولات الممتاز
يد المنيا يفوز على ناصر أسيوط بملعبه 35 – 22 ضمن سابع جولات الممتاز
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