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أخبار البلد

أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أولى رحلات شركة الخطوط النمساوية التابعة مجموعة لوفتهانزا وعلي متنها 170 راكبا قادمة من فيينا.

وكان اللواء هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك مرسى علم، في استقبال الرحلة الأولى للخطوط النمساوية، وسط احتفالية تضمنت بروتوكول رش المياه على الطائرة بواسطة سيارات الإطفاء واستقبال الركاب بالورود والحلوى.

وكان هشام القشاط نائب مدير المطار على رأس المستقبلين يرافقه محمد صالح مدير العمليات ومدير محطات لوفتهانزا وممثل الخطوط النمساوية وممثلي الجهات الأمنية والحكومية بالمطار، صرح بذلك عماد إمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات.
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
أولى رحلات الخطوط النمساوية تصل إلى مطار مرسى علم قادمة من فينيا.. شاهد
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