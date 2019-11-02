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محافظات

شهيد التذكرة.. نقيب المحامين يتولى الادعاء بالحق المدني في القضية.. وأسرته ترفض وظائف النقل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:01 م
محمد عيد
محمد عيد
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إبراهيم الهوارى
تولى سامح عاشور نقيب المحامين مهمة الادعاء بالحق المدني في قضية محمد عيد "ضحية التذكرة" والخاصة بمصرعه أثناء قفزه خلال سير قطار "الإسكندرية - الأقصر" بعد إجباره على ذلك من قبل كمسري القطار بناء على طلب أسرته.

وقال شريف عماد ابن خالة الضحية إن عاشور التقى شقيقي الضحية محمود وتامر عيد ووافق على الترافع في القضية لصالح الأسرة مشيرا إلى أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات التوكيل وإنهاء الشكل القانوني ليصبح عاشور محامي الأسرة أمام القضاء.

وأضاف أن شقيقا الضحية محمود وتامر عيد رفضا عرض وزارة النقل بتعويضهما بتوفير وظائف لهما أو لأي أحد من الأسرة في وزارة النقل وهيئة السكة الحديد حيث أكدا أنهما يرفضان المبدأ وأن أيا من افراد الأسرة لن يعمل في مكان تسبب في مصرع أحد أفراد العائلة بهذه الطريقة البشعة.

فيما أكد محمود عيد شقيق الضحية أنه يرفض عروض وزارة النقل وهيئة السكة الحديد قائلا "إنه لا يتمنى شيئا أو يطلب شيئا سوى الحصول على الحق الكامل لشقيقه محمد والذي توفي في سن مبكر وكان يحلم بلقمة العيش الحلال فقط مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة على المتسببين في الحادث".

وكان وزير النقل يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام للمحافظة ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل قد قدموا واجب العزاء لأسرة محمد عيد عبدالحميد عطية. 

وقال وزير النقل إننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.

أكد الوزير أن حق المتوفي لن يضيع وأن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابا شديدا حتى لا يتكرر ذلك وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ على حياة أي مواطن مصري.
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